СК признал серфингистку потерпевшей в деле о загрязнении воды на Камчатке

Потерпевшей признана спортсменка из сборной России, получившая ожог роговицы после тренировок на Халактырском пляже

Майя Рудик (Фото: mayisky / Instagram)

Майя Рудик, член сборной России по серфингу, пострадавшая во время тренировок на Халактырском пляже на Камчатке, признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в связи с экологической катастрофой в Авачинском заливе. Об этом сообщили РБК юристы Майи Рудик Екатерина Ипполитова и Юрий Брисов.

Они сообщили, что у серфингистки диагностировали химический ожог роговицы еще во время обследования на Камчатке, а результаты офтальмологического обследования в Москве подтвердили этот диагноз. Результаты обследования представили следствию.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке было возбуждено по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). Причины экологической катастрофы пока не установлены: рассматриваются версии, связанные как с техногенными, так и с природными факторами.