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Лавров процитировал Семена Слепакова в ответ на вопрос о Трампе и Байдене

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос о том, чья победа на американских выборах выгодна России — Трампа или Байдена — словами из песни комика Семена Слепакова. Вопрос был задан в рамках интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.

«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: «Америка нас не любит», — пошутил министр.

По словам главы МИДа, независимо от итогов выборов в США, Россию все равно обвинят во вмешательстве.

«Короче, никто нас не любит… Но все очень хотят! А мы, а мы без любви не можем... А мы, а мы без любви не хотим… Для нас это чувство всех прочих важней и дороже, а мы без любви — не дадим, не дадим, не дадим!», — спел в своей песне Слепаков.

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Семен Слепаков Лавров
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