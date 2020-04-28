Трамп ответил на вопрос о переносе даты выборов в США

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает перенос даты президентских выборов. Об этом он сообщил во время брифинга, передает CNN.

«Я никогда не думал об изменении даты выборов», — сказал Трамп. По его словам, дата, на которую назначены выборы, состоятся — 3 ноября — «хорошее число».

Президент также заявил, что его оппонент Джозеф Байден никогда не говорил, что Трамп попытается отложить выборы.

На прошлой неделе бывший вице-президент и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден сообщил, что, по его мнению, Трамп под каким-либо предлогом попытается отменить предстоящие выборы. Байден также заявил, что необходимо выяснить, как сделать выборы в ноябре безопасными, поскольку никто не должен рисковать своей жизнью из-за угрозы коронавируса ради голосования.