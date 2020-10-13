Госдеп заявил о стремлении России и КНР влиять на США через лоббистов

Майкл Помпео (Фото: Greg Nash-Pool / Getty Images)

В Госдепартаменте озабочены стремлением России и Китая оказать влияние на внешнюю политику США через своих лоббистов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, размещенном на сайте ведомства.

«Некоторые иностранные правительства, такие как правительства Китайской Народной Республики (КНР) и Российской Федерации, стремятся оказать влияние на внешнюю политику США через лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры», — заявил Помпео.

В связи с этим ведомство потребовало от американских научно-исследовательских организаций и аналитических центров раскрывать данные о финансировании из-за заграницы, если оно есть.

«В целях защиты целостности институтов гражданского общества ведомство запрашивает о том, чтобы научно-исследовательские центры и другие организации, занимающиеся внешней политикой и желающие взаимодействовать с Госдепом, уведомляли на своих сайтах о финансировании, получаемом от иностранных правительств», — говорится в документе.