Глава Пентагона назвал Россию и Китай главными соперниками США

Марк Эспер (Фото: Greg Nash / Getty Images)

Россия и Китай являются главными стратегическими конкурентами США. Об этом заявил Глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводятся на сайте военного ведомства.

По словам Эспера, эти государства используют «хищническую экономику, политическую подрывную деятельность и военную силу», чтобы изменить баланс сил в свою пользу.

Накануне Эспер заявил, что Россия, Китай, Северная Корея, Иран также стремятся использовать киберпространство для подрыва безопасности США.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения между Китаем и Россией нерушимые и «прочные как скала». Министр отметил, что есть отдельные государства, которые пытаются оказывать давление на Россию и Китай, подорвать их безопасность и стабильность. Однако, утверждает министр, этим странам не удастся повлиять на отношения двух союзников.