Глава Пентагона назвал Россию и Китай главными соперниками США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 16 сен, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 16 сен, 12:49
На разработку нового Sukhoi SuperJet потратят до 130 млрд руб. Бизнес, 11:49 Суд продлил домашний арест главе РВК Александру Повалко Общество, 11:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 сентября Общество, 11:44 В Красноярске открылся Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2020»​ Пресс-релиз, 11:43 Шесть матчей «Барыса» в КХЛ перенесли из-за коронавируса Спорт, 11:40 Как купить бизнес-класс по цене комфорта по льготной ипотеке Партнерский материал, 11:39 Епархия пожаловалась МВД на отказ впустить комиссию в уральский монастырь Общество, 11:37 Инвестируй в это: какие предметы роскоши остаются прибыльными активами Стиль, 11:35 В Ленобласти произошел пожар на заводе регионального оператора мусора Общество, 11:28 В правительстве ожидают падения ввода жилья на 5–6% в 2020 году Недвижимость, 11:28 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 11:09 В Москве за сутки коронавирусом заразились 730 человек Общество, 11:00 Инструкция: как зарегистрировать квадрокоптер и где его можно запускать Индустрия 4.0, 11:00  Крупно повезли: как суперагрегатор избежал конкуренции с «Яндекс.Такси» Pro, 10:56
Политика ,  
0 

Глава Пентагона назвал Россию и Китай главными соперниками США

Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Greg Nash / Getty Images)

Россия и Китай являются главными стратегическими конкурентами США. Об этом заявил Глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводятся на сайте военного ведомства.

По словам Эспера, эти государства используют «хищническую экономику, политическую подрывную деятельность и военную силу», чтобы изменить баланс сил в свою пользу.

Накануне Эспер заявил, что Россия, Китай, Северная Корея, Иран также стремятся использовать киберпространство для подрыва безопасности США.

FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения между Китаем и Россией нерушимые и «прочные как скала». Министр отметил, что есть отдельные государства, которые пытаются оказывать давление на Россию и Китай, подорвать их безопасность и стабильность. Однако, утверждает министр, этим странам не удастся повлиять на отношения двух союзников.

Материал дополняется

Россия Китай Пентагон США
Материалы по теме
В Пентагоне не нашли доказательств «сговора» России с талибами
Политика
Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам
Политика
Пентагон признал лидерство Китая в трех военных областях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter