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Политика ,  
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Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

США пытаются дестабилизировать ситуацию в России через дезинформацию по ситуации с коронавирусом и «рейтингами власти». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Цель всех этих спланированных атак очевидна — разрушить Россию. Мы должны не допустить этого», — сказал он.

Володин отметил, что цель атак США — дискредитация президента России, главных институтов власти и ключевых политиков, чтобы подорвать доверие к ним и ослабить их.

Он заявил, что Вашингтон идет на крайности в отношении России и Китая, которые раньше себе не позволял, так как эти государства обгоняют США. Однако нужно признать, что Соединенные Штаты остаются главным финансовым центром, сказал он.

ВЦИОМ назвал «глупостью» статью Bloomberg о рейтинге Путина
Политика
Валерий Федоров

По его словам, Вашингтон нарушает взятые на себя обязательства в международной торговле, перечеркивает договоренности в сфере глобальной безопасности, а также ставит в невыгодное положение европейских партнеров, «думая только о себе».

В середине мая агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сравнивается смертность от коронавируса в России с показателями других стран. В материале говорится, что Россия является единственным государством среди десяти стран с самым высоким уровнем заражаемости, где уровень смертности ниже 1%.
Изначально публикация вышла с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», затем, после критики со стороны российских властей, его сменили. По словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой, агентство осознало, что «заголовок жуткий».

Впоследствии Bloomberg выпустило статью, в которой, ссылаясь на данные ВЦИОМа, утверждало, что рейтинг президента России Владимира Путина опустился до 27% из-за усиления кризиса в связи с коронавирусом. Российское посольство в США потребовало от редакции агентства извиниться за этот материал и назвало приведенные в нем данные фейком. Директор ВЦИОМа Валерий Федоров также заявил, что Bloomberg неверно интерпретировало данные о рейтинге Путина.

Теги: Госдума, Вячеслав Володин, США
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