Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

США пытаются дестабилизировать ситуацию в России через дезинформацию по ситуации с коронавирусом и «рейтингами власти». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Цель всех этих спланированных атак очевидна — разрушить Россию. Мы должны не допустить этого», — сказал он.

Володин отметил, что цель атак США — дискредитация президента России, главных институтов власти и ключевых политиков, чтобы подорвать доверие к ним и ослабить их.

Он заявил, что Вашингтон идет на крайности в отношении России и Китая, которые раньше себе не позволял, так как эти государства обгоняют США. Однако нужно признать, что Соединенные Штаты остаются главным финансовым центром, сказал он.