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Политика ,  
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В Госдепе назвали Россию главной военной угрозой для Европы

Филип Рикер считает что российская агрессия сейчас главным образом направлена на Европу. Ранее глава Пентагона Эспер посчитал Россию главным стратегическим конкурентом США
Филип Рикер
Филип Рикер (Фото: CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador)

Россия остается главной военной угрозой для Европы несмотря на растущее влияние со стороны Китая. Об этом заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время слушаний в комитете сената по международным делам.

«Мы не должны забывать, что Европа также является центральным направлением текущей российской политики, ее агрессии и влияния. Хотя ВВП Китая примерно в восемь раз превышает ВВП России, она остается главной военной угрозой для Европы», — сообщил Рикер.

Он отметил, что Россия и Китай сейчас связаны стратегическими отношениями наиболее тесно с 50-х годов прошлого века. «Мы видим, как растет сотрудничество по целому ряду направлений: дипломатическому, военному, экономическому, информационному», — сказал помощник госсекретаря. По его мнению, таким образом Пекин «хочет вбить клин между Соединенными Штатами и Россией».

Глава Пентагона назвал Россию и Китай главными соперниками США
Политика
Марк Эспер

В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что после окончания «холодной войны» в Европе «нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно» (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя вывод американского военного контингента из Германии, Песков отметил, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе.

Ранее 17 сентября глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин используют для изменения баланса сил в свою пользу «хищническую экономику, политическую подрывную деятельность и военную силу». Россия, по мнению Эспера, также виновна в «перекраивании» международных границ и неуважении к нормам международного права. В качестве примеров он привел грузино-осетинский конфликт в августе 2008 года, «аннексию» Крыма и «агрессию на Украине».

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Автор
Михаил Котляр
США Россия Европа угроза
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