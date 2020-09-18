В Госдепе назвали Россию главной военной угрозой для Европы

Филип Рикер считает что российская агрессия сейчас главным образом направлена на Европу. Ранее глава Пентагона Эспер посчитал Россию главным стратегическим конкурентом США

Филип Рикер (Фото: CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador)

Россия остается главной военной угрозой для Европы несмотря на растущее влияние со стороны Китая. Об этом заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время слушаний в комитете сената по международным делам.

«Мы не должны забывать, что Европа также является центральным направлением текущей российской политики, ее агрессии и влияния. Хотя ВВП Китая примерно в восемь раз превышает ВВП России, она остается главной военной угрозой для Европы», — сообщил Рикер.

Он отметил, что Россия и Китай сейчас связаны стратегическими отношениями наиболее тесно с 50-х годов прошлого века. «Мы видим, как растет сотрудничество по целому ряду направлений: дипломатическому, военному, экономическому, информационному», — сказал помощник госсекретаря. По его мнению, таким образом Пекин «хочет вбить клин между Соединенными Штатами и Россией».

В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что после окончания «холодной войны» в Европе «нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно» (цитата по «РИА Новости»).