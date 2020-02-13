В США начали расследование зарубежного финансирования Гарварда и Йеля

Здание Гарвардского университета (Фото: Keith Levit / STRKHL / Global Look Press)

Министерство образования США начало расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что они не уведомили власти об иностранном финансировании в размере $6,5 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы министерства.

Кроме того, власти потребовали от Гарвардского университета раскрыть данные о полученных контрактах или подарках от других стран. Среди них Россия, Китай, Иран, Саудовская Аравия и Катар. В частности, министерство запросило информацию о связях с российским фондом «Сколково» и «Лабораторией Касперского».

Требование связано с расследованием в отношении образовательных учреждений. Расследование началось после того, как федеральные чиновники выразили обеспокоенность по поводу зависимости университетов от иностранных денег.

Они полагают, что университеты из Лиги плюща получают пожертвования от правительств и компаний стран, которые «враждебны США» и потенциально ищут возможности похитить исследования и распространить пропаганду на пользу иностранным властям.