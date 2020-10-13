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Росгвардия представит погибших в Грозном бойцов к госнаградам

Фото:Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Сотрудники Росгвардии, погибшие в Грозном при ликвидации боевиков, будут посмертно представлены к государственным наградам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов поручил подготовить необходимые документы для награждения погибших. Он пообещал, что их близким окажут необходимую помощь.

Как уточнили в Росгвардии, в ходе спецоперации погибли два бойца Росгвардии, еще один получил ранения.

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Сотрудники спецслужб провели 13 октября в Грозном контртеррористическую операцию. Установить местонахождение боевиков им помогли местные жители, которые сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домов. Силовики заблокировали группу вооруженных людей в здании Октябрьского района и предложили сдаться, в ответ боевики открыли огонь из автоматического оружия.

Изначально в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РБК сообщили о троих погибших правоохранителях и четверых убитых боевиках. Позже НАК указал, что силовики потеряли двух бойцов.

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<p>Рамзан Кадыров</p>

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Кадыров заявил, что эти боевики ранее были объявлены в розыск в России и скрывались в Сирии и других странах. По его словам, они вернулись в Чечню для проведения терактов по заказу «западных спонсоров». Силовики знали о их прибытии заранее.

Глава Чеченской Республики также пообещал помощь родным погибших правоохранителей.

СК завел после гибели силовиков уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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