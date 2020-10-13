НАК уточнил количество погибших в ходе спецоперации в Грозном силовиков

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

При проведении контртеррористической операции в столице Чечни погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

«В ходе КТО в Чеченской Республике погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение», — уточнили в комитете.

Ранее комитет сообщал о трех силовиках, погибших при перестрелке с боевиками. При этом позднее глава Чечни Рамзан Кадыров написал о двух погибших среди сотрудников спецслужб.

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