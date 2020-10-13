Кадыров назвал уничтоженных в Грозном боевиков «псами ада»

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал убитых в ходе спецоперации в Грозном боевиков «псами ада».

«Видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан», — написал он в Telegram.

Кадыров заверил, что все, кто будет угрожать стабильности в Чечне, будут немедленно уничтожены.

Глава региона также опубликовал фотографии и имена четырех ликвидированных участников незаконных вооруженных формирований. По его словам, они были объявлены в розыск в России и скрывались в Сирии и других странах.