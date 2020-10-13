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Кадыров назвал уничтоженных в Грозном боевиков «псами ада»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал убитых в ходе спецоперации в Грозном боевиков «псами ада».

«Видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан», — написал он в Telegram.

Кадыров заверил, что все, кто будет угрожать стабильности в Чечне, будут немедленно уничтожены.

Глава региона также опубликовал фотографии и имена четырех ликвидированных участников незаконных вооруженных формирований. По его словам, они были объявлены в розыск в России и скрывались в Сирии и других странах.

Последствия спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Видео
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«Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал Кадыров.

Ранее 13 октября в Грозном сотрудники спецслужб провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате операции были ликвидированы четверо боевиков, также погибли два силовика, еще один получил ранение.

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Кадыров раскрыл детали спецоперации в Грозном
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Фото:НАК РФ / РИА Новости

Кадыров рассказал, что боевики прибыли в регион из-за рубежа. Российские спецслужбы получили соответствующую информацию заблаговременно и начали операцию по их поимке.

Местные жители помогли определить местоположение боевиков, заметив подозрительные лица в одном из частных домов. После проведения операции в месте пребывания участников незаконных вооруженных формирований были изъяты оружие, средства связи и боеприпасы.

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