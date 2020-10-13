СК завел уголовное дело после гибели силовиков при спецоперации в Грозном

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Следственный комитет завел уголовное дело после проведения контртеррористической операции в Чечне, в ходе которой погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело завели по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Операция по ликвидации боевиков прошла днем 13 октября. Как сообщали в Национальном антитеррористическом комитете, на территории Октябрьского района Грозного силовики выявили группу вооруженных лиц, засевших в частном доме. Их заблокировали. Правоохранительные органы предложили сдаться, боевики в ответ открыли огонь из автоматического оружия.

В результате операции удалось уничтожить четверых боевиков, однако при этом погибли двое сотрудников правоохранительных органов.