Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» научного центра имени Гамалеи на добровольцах старше 60 лет. Об этом говорится на сайте Минздрава.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60», — уточняется в сообщении.

Испытания должны показать, можно ли расширить гражданский оборот препарата и вакцинировать им пожилых людей, у которых, как отметил Минздрав, повышен риск тяжелого течения COVID-19.

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