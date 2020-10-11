В центре Гамалеи сообщили о реакции на «Спутник V» у мужчин и женщин

Организмы мужчин и женщин одинаково реагируют на вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». При этом статистически достоверная информация появится позже. Об этом сообщил «РИА Новости» директор центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Может быть, когда 40 тыс. провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, есть ли разница в реакциях на вакцину у мужчин и женщин.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Центре им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в России 11 августа. В сентябре начались пострегистрационные испытания препарата. В них должны принять участие 40 тыс. человек. Из них 10 тыс. получат плацебо. Также вакцина уже поступила в гражданский оборот.

Препарат вводится в два этапа с промежутком в три недели. В конце сентября столичные медики приступили ко второму этапу вакцинации.