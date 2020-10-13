СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения России и Сербии

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Оперативный штаб России обсуждает открытие авиасообщения с Сербией, правительство может принять соответствующее решение уже в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ожидается постановление правительства по открытию рейсов в Сербию», — указал собеседник агентства. По его словам, оперативный штаб рассматривал этот вопрос на одном из последних заседаний.

РБК направил запрос в оперативный штаб.

Накануне пресс-служба Белградского аэропорта Никола Тесла сообщила, что между Москвой и сербской столицей возобновились прямые рейсы. «С октября осуществляются прямые рейсы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям», — уточнили в аэропорту. При этом пресс-служба отметила, что информации о сроках полного возобновления авиасообщения стран пока нет. С российской стороны информация о возобновлении рейсов не поступала.