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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной

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Россия возобновляет с 27 сентября авиасообщение с Южной Кореей, прерванное из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, рейсы будут выполняться в столицу страны — Сеул.

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания будет осуществлять рейсы в Южную Корею с 1 октября.

Также с 24 сентября были возобновлены полеты в Бишкек (Киргизия), с 26 сентября — в Минск, а 27 сентября в Нур-Султан.

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить домой.

Ограничения постепенно начали снимать с начала августа. Первыми были открыты полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Впоследствии Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией, ОАЭ, Египтом и Мальдивскими островами.

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