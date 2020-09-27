Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить домой.

Ограничения постепенно начали снимать с начала августа. Первыми были открыты полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Впоследствии Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией, ОАЭ, Египтом и Мальдивскими островами.