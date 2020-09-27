Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной
Россия возобновляет с 27 сентября авиасообщение с Южной Кореей, прерванное из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, рейсы будут выполняться в столицу страны — Сеул.
Как ранее сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания будет осуществлять рейсы в Южную Корею с 1 октября.
Также с 24 сентября были возобновлены полеты в Бишкек (Киргизия), с 26 сентября — в Минск, а 27 сентября в Нур-Султан.