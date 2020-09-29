В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

Действующий коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в России заполнен на 89%. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89% », — сказал Кузнецов. По его словам, в случае необходимости Минздрав вернет из резерва дополнительные места, которые перепрофилировали для обычных пациентов после спада заболеваемости.

Помощник министра отметил, что во время обострения пандемии число инфекционных коек наращивали до 184 тыс. Таким образом, сейчас в резерве остаются 54 250 коек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 сентября указала, что в России свободны 51% больничных коек для пациентов с коронавирусом.