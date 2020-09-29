Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 04:44 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90% Общество, 04:19 Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн Общество, 03:48 Счетная палата признала неблагополучной ситуацию с мусором в России Общество, 03:41 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 03:30 В России вступил в силу закон о переводе заключенных ближе к дому Общество, 03:19 В Минобороны Нагорного Карабаха назвали число погибших военных Политика, 03:07 В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер Бизнес, 02:30 Пашинян попросил Меркель «обуздать» политику Турции в отношении Карабаха Политика, 02:27 Эксперты сообщили о блокировке Instagram и Facebook в Азербайджане Политика, 01:36 ВС Азербайджана опровергли сообщения о потере своего самолета в Карабахе Политика, 01:35 Почти 40% компании усомнились в способности пережить новые ограничения Бизнес, 01:21 Лидеры Литвы и Франции попросили ЕС ввести санкции против Белоруссии Политика, 00:54 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 00:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

Действующий коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в России заполнен на 89%. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89% », — сказал Кузнецов.  По его словам, в случае необходимости Минздрав вернет из резерва дополнительные места, которые перепрофилировали для обычных пациентов после спада заболеваемости.

Вирусологи оценили слова об ослаблении коронавируса в России
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Помощник министра отметил, что во время обострения пандемии число инфекционных коек наращивали до 184 тыс. Таким образом, сейчас в резерве остаются 54 250 коек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 сентября указала, что в России свободны 51% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Материал дополняется.

Автор
Анна Громова
Минздрав коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter