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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом

Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин, в зависимости от медицинских показаний, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает «РИА Новости».

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

Глава РАН добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста.

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В сентябре Министерство здравоохранения назвало приоритетные группы для введения вакцины. В первую очередь прививку должны сделать медики, сотрудники образовательных учреждений, а также призывники и студенты. Среди приоритетных групп также полицейские, социальные работники и люди, занятые в сфере торговли и общественного питания и транспорта.

В середине августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вторая вакцина от коронавирусной инфекции, изготовленная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», может быть зарегистрирована уже в октябре.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<5000
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее 73% опрошенных россиян заявляли, что не готовы к вакцинации от COVID-19. Как следует из исследования «Единой России», сделать прививку от коронавируса готовы только 23% респондентов.

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