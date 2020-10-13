Кадыров раскрыл детали спецоперации в Грозном

Фото: НАК РФ / РИА Новости

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в регион из-за рубежа, сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по их поимке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, информация о прибывших в Чечню участниках незаконных вооруженных формирований появилась у спецслужб заблаговременно, в связи с чем началась операция по их обнаружению и поимке. Определить местоположение боевиков помогли местные жители, которые сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домов, добавил Кадыров.

В результате проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе города были уничтожены четыре боевика, написал глава Чечни. Сотрудники спецслужб выяснили, что боевики готовили теракты в регионе, и изъяли у них оружие, средства связи и боеприпасы.

«К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов», — добавил Кадыров, заверив, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.