В правительстве опровергли сообщения о переводе сотрудников на удаленку

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Правительство России не переводило сотрудников на удаленную работу. Об этом РБК сказали в пресс-службе кабмина.

«Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

О том, что правительство перейдет на удаленную работу, сообщали «Открытые медиа» со ссылкой на два источника в кабмине. Издание писало, что в здания министерств и в Дом правительства перестанут пускать посетителей. Так, Министерство строительства и ЖКХ опубликовало соответствующий приказ. По данным «Открытых медиа», появляться на рабочих местах разрешено только руководителям — главам управлений, департаментов и выше.

В Москве власти обязали перевести 30% сотрудников предприятий на удаленку. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять данные сотрудников, которые работают дистанционно. Иначе им грозит штраф или приостановка деятельности. Также в Москве рекомендовали лицам старше 65 или имеющим хронические заболевания по возможности оставаться дома.