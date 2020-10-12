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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заражений COVID

Всего с начала эпидемии в стране диагностировано 1 312 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Фото:Софья Сандурская
Фото: Софья Сандурская

За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки после инфицирования коронавирусом умерли 125 человек.

Число ежесуточно выявляемых новых случаев заражения второй день подряд держится выше отметки 13 тыс, 11 октября был зарегистрирован абсолютный рекорд за все время эпидемии — 13 634 новых случая.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Москве.

Регионы с наибольшим количеством обнаруженных за сутки случаев COVID:

  • Москва — 4395,
  • Санкт-Петербург — 538,
  • Московская область — 440,
  • Ростовская область — 274,
  • Нижегородская область — 271.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В мире, по данным Университета Хопкинса, зарегистрировано более 37 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Россия по абсолютному количеству диагностированных случаев COVID занимает четверное место в мире.

В относительном измерении Россия занимает 50-е место в мире по числу выявленных случаев COVID — 8991 на 1 млн населения (данные сайта Worldometers).

По относительной смертности от COVID Россия находится на 53-м месте в мире — 156 смертей от коронавируса на 1 млн населения.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус эпидемия статистика
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