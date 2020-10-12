В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заражений COVID
За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За сутки после инфицирования коронавирусом умерли 125 человек.
Число ежесуточно выявляемых новых случаев заражения второй день подряд держится выше отметки 13 тыс, 11 октября был зарегистрирован абсолютный рекорд за все время эпидемии — 13 634 новых случая.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Москве.