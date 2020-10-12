Песков назвал сдерживающие от жестких мер по COVID-19 средства

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По сравнению с ситуацией по приросту зараженных коронавирусом весной, сейчас существуют более продвинутые протоколы лечения, подготовлен коечный фонд, позволяющий принимать большее количество заболевших. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все это позволяет быть более гибкими и в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — отметил он.

Песков также подчеркнул, что созданная правительством система борьбы с коронавирусом работает, «нужно только повысить самосознательность людей», чтобы они принимали меры для минимизации угрозы инфицирования.