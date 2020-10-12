В Москве за сутки коронавирусом заразились 4395 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в столице выявили 4395 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего за последние 24 часа в России коронавирусом заразились 13,5 тыс. человек в 84 регионах. При этом у 26,2% заразившихся болезнь протекает бессимптомно, добавляет оперативный штаб. Более 13 тыс. заболевших в стране выявляют второй день.

Рекордное число заболевших первые с начала пандемии в России зарегистрировали 9 октября. Тогда за сутки в стране выявили более 12 тыс. человек. При этом около трети всех зафиксированных случаев приходятся на Москву.

В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин усилил ограничительные меры. Он распорядился отправить школьников на каникулы и перевести 30% сотрудников предприятий на удаленную работу, а также попросил людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет не покидать свои дома.