Медики сообщили о состоянии пролежавшей полгода в шкафу девочки

Состояние девочки, которую мать полгода прятала в шкафу на Урале, стабильное, в скором времени ее могут перевести в педиатрическое отделение больницы. Об этом на своей странице Facebook написал пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

«Режим сна и бодрствования у нее сохранен. В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы», — написал он.

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Шестаков уточнил, что девочка кормится энтерально (в этом случае питание всасывается через слизистую желудочно-кишечного тракта; при парентеральном питании питательные вещества доставляются в организм, минуя желудок, как правило, внутривенно. — РБК). Он добавил, что она в полном объеме усваивает молочную смесь. Ранее врачи диагностировали у нее третью степень гипотрофии.

О стабильном состоянии девочки также РБК сообщила начальник пресс-службы ОДКБ №1 Елена Жукова. «На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, осваивает лечебную молочную смесь. Девочка положительно реагирует на окружающих, с игрушками играет», — сказала она.