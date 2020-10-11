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Власти сообщили о состоянии пролежавшей полгода в шкафу девочки

Состояние полугодовалой Полины, которую 37-летняя жительница Карпинска полгода держала в шкафу, удалось стабилизировать, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил официальный представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

«Девочка Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет с игрушками», — рассказал Шестаков.

Ранее о том, что состояние девочки оценивается как стабильное, рассказал сам министр здравоохранения по региону Андрей Карлов. Министр взял лечение девочки под свой личный контроль. У ребенка диагностировали третью степень гипотрофии.

Полиция завела уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка) в отношении жительницы города Карпинска, которая родила ребенка и полгода прятала в шкафу.

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