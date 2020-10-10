Минздрав оценил состояние пролежавшей полгода в шкафу девочки

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Девочка, которую в Свердловской области мать полгода морила голодом и держала в шкафу, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения по региону Андрей Карлов.

«Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — процитировала слова главы областного минздрава пресс-служба ведомства.

В министерстве также сообщили, что девочку зовут Полина. Карлов взял ее лечение под личный контроль. 9 октября младенец был вертолетом доставлен в областную детскую клиническую больницу № 1 Свердловской области.

Ранее сотрудники полиции завели уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка) в отношении жительницы города Карпинска, которая родила ребенка и полгода прятала в шкафу. Девочку обнаружили знакомые матери и вызвали скорую помощь и полицию.