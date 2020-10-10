Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня Политика, 11:04 Роскомнадзор решил проверить серверы для хранения видео YouTube Технологии и медиа, 11:00 В России за сутки умерли 197 человек с COVID-19 Общество, 10:57 В Москве выявили более 4 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 10:56 Футболист «Манчестер Юнайтед» стал кавалером Ордена Британской империи Спорт, 10:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 октября Общество, 10:51 В России суточный прирост заразившихся COVID-19 установил новый рекорд Общество, 10:49 Минздрав оценил состояние пролежавшей полгода в шкафу девочки Общество, 10:42 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 10:39 В Москве от коронавируса вылечились еще 1306 человек Общество, 10:14 Неймар побил рекорд Месси по количеству обводок за матч Спорт, 10:12 Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе Политика, 10:07 ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян Бизнес, 10:01 Портфель гуру: 10 акций Дэна Лоэба — реформатора Disney и Sotheby's Инвестиции, 10:01
Общество ,  
0 

Минздрав оценил состояние пролежавшей полгода в шкафу девочки

Фото:пресс-служба Минздрава Свердловской области
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Девочка, которую в Свердловской области мать полгода морила голодом и держала в шкафу, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения по региону Андрей Карлов.

«Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — процитировала слова главы областного минздрава пресс-служба ведомства.

Жительница Урала полгода прятала младенца в шкафу
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В министерстве также сообщили, что девочку зовут Полина. Карлов взял ее лечение под личный контроль. 9 октября младенец был вертолетом доставлен в областную детскую клиническую больницу № 1 Свердловской области.

Ранее сотрудники полиции завели уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка) в отношении жительницы города Карпинска, которая родила ребенка и полгода прятала в шкафу. Девочку обнаружили знакомые матери и вызвали скорую помощь и полицию.

Кузнецова предложила перевезти с Урала в Москву истощенного младенца
Общество
Анна Кузнецова

Официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал РБК, что во время беременности женщина не становилась на учет и роды могли пройти в домашних условиях. По предварительным данным, ребенку диагностировали третью степень гипотрофии.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что на фоне произошедшего готовит обращение в прокуратуру с требованием провести проверку работы органов системы профилактики. Она также предложила перевести младенца на лечение в Москву.

Минздрав Свердловская область
Материалы по теме
Кузнецова предложила перевезти с Урала в Москву истощенного младенца
Общество
Жительница Урала полгода прятала младенца в шкафу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter