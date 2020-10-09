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Кузнецова предложила перевести с Урала в Москву истощенного младенца

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила перевезти младенца, которого в Свердловской области мать полгода держала в шкафу, на лечение в Москву. Об этом она написала в Instagram.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья», — объяснила она.

Жительница Урала полгода прятала младенца в шкафу
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее в городе Карпинске сотрудники полиции обнаружили грудного ребенка, которого мать полгода держала в шкафу и морила голодом. По предварительным данным, ему диагностировали гипотрофию третьей степени. Кузнецова рассказала, что сейчас девочку перевозят из местной городской больницы в областную.

Параллельно женщина воспитывала еще двоих несовершеннолетних 13 и 3 лет. Омбудсмен уточнила, что сейчас опекунство на детей оформлено на бабушку. Кроме того, старшему ребенку специалисты оказывают помощь.

Против матери спасенной девочки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка). Кузнецова рассказала, что сейчас готовит обращение в прокуратуру, чтобы инициировать проверку работы органов системы профилактики.

Урал Свердловская область Анна Кузнецова
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