Кузнецова предложила перевести с Урала в Москву истощенного младенца

Анна Кузнецова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила перевезти младенца, которого в Свердловской области мать полгода держала в шкафу, на лечение в Москву. Об этом она написала в Instagram.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья», — объяснила она.

Ранее в городе Карпинске сотрудники полиции обнаружили грудного ребенка, которого мать полгода держала в шкафу и морила голодом. По предварительным данным, ему диагностировали гипотрофию третьей степени. Кузнецова рассказала, что сейчас девочку перевозят из местной городской больницы в областную.

Параллельно женщина воспитывала еще двоих несовершеннолетних 13 и 3 лет. Омбудсмен уточнила, что сейчас опекунство на детей оформлено на бабушку. Кроме того, старшему ребенку специалисты оказывают помощь.