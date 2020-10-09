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Жительница Урала полгода прятала младенца в шкафу

Сотрудники полиции завели уголовное дело против жительницы Свердловской области после того, как у нее нашли грудного ребенка в истощенном состоянии. Об этом РБК сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным местного издания Е1, 37-летняя женщина из города Карпинска родила ребенка и полгода прятала его в шкафу. Своим знакомым она заявила, что ребенок умер. Младенца обнаружили знакомые матери, которые позднее вызвали скорую помощь и полицию. Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомых женщины, она родила и вышла на работу, а ребенка прятала в шкафу.

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Фото:kseniya_mishonova / Instagram

«На адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи принимают необходимые меры», — рассказал Горелых.

По предварительным данным, ребенку диагностировали гипотрофию третьей степени. Также есть подозрения на другие серьезные заболевания. Против женщины возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка (ст. 156 УК России)

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Фото:Олег Яковлев / РБК

По словам Горелых, женщина нигде не стояла на учете в период беременности, роды могли пройти в домашних условиях.

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Представитель МВД добавил, что подозреваемая также воспитывает 13-летнего мальчика и 3-летнюю девочку. При этом на психиатрическом учете семья не состояла.

В сентябре жительница Подмосковья оставила новорожденного ребенка на лавочке, младенца обнаружили прохожие. Тогда уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала РБК, что женщина не собиралась отказываться от ребенка. По ее словам, поступок был вызван тем, что матери было тяжело воспитывать одной пятого ребенка.

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