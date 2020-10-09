Жительница Урала полгода прятала младенца в шкафу

Сотрудники полиции завели уголовное дело против жительницы Свердловской области после того, как у нее нашли грудного ребенка в истощенном состоянии. Об этом РБК сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным местного издания Е1, 37-летняя женщина из города Карпинска родила ребенка и полгода прятала его в шкафу. Своим знакомым она заявила, что ребенок умер. Младенца обнаружили знакомые матери, которые позднее вызвали скорую помощь и полицию. Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомых женщины, она родила и вышла на работу, а ребенка прятала в шкафу.

«На адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи принимают необходимые меры», — рассказал Горелых.

По предварительным данным, ребенку диагностировали гипотрофию третьей степени. Также есть подозрения на другие серьезные заболевания. Против женщины возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка (ст. 156 УК России)