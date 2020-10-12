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Рошаль раскритиковал не соблюдающих требование носить маски россиян

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ношение масок может предотвратить заражение в тех случаях, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию, например, в метро. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого», — подчеркнул он.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Рошаль также отметил, что регулярная смена маски поможет обезопасить не только самого носящего, но и членов его семьи. По его словам, если два человека находятся рядом в масках, вероятность заражения таким образом значительно снижается.

Кроме того, чтобы уберечь себя от коронавирусной инфекции, Рошаль намерен сделать прививку от коронавируса. «Буду делать обязательно. Это я решил точно совершенно», — сказал он.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В сентябре Рошаль предположил, что в России может произойти новый скачок заболеваемости коронавирусом. При этом он заявил, что властям не стоит «пугать народ» высоким числом новых выявленных случаев. По мнению врача, более релевантным показателем является не количество зараженных, а количество людей, подключенных к аппаратам ИВЛ.

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Эпидемиологическая ситуация в России продолжает ухудшаться с середины сентября. Только за 11 октября заразились более 13,6 тыс. человек. Из них более 4,5 тыс. в Москве. Рекордное с начала пандемии количество заболевших за сутки в стране впервые выявили 9 октября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Рошаль медицинские маски
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