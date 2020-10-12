Рошаль раскритиковал не соблюдающих требование носить маски россиян

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ношение масок может предотвратить заражение в тех случаях, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию, например, в метро. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого», — подчеркнул он.

Рошаль также отметил, что регулярная смена маски поможет обезопасить не только самого носящего, но и членов его семьи. По его словам, если два человека находятся рядом в масках, вероятность заражения таким образом значительно снижается.

Кроме того, чтобы уберечь себя от коронавирусной инфекции, Рошаль намерен сделать прививку от коронавируса. «Буду делать обязательно. Это я решил точно совершенно», — сказал он.