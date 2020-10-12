Ученые сообщили о «чрезвычайной устойчивости» коронавируса на смартфонах

Коронавирус способен сохраняться на экранах мобильных телефонов практически до месяца при комнатой температуре. Об этом говорится в исследовании ученых Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, опубликованном медицинским журналом Virology Journal.

Как выяснили эксперты, при температуре 20 градусов вирус оставался жизнеспособным на стеклянных поверхностях до 28 дней. Стекло было выбрано для изучения как материал, с которым часто контактируют люди, поскольку оно используется, в том числе для сенсорных экранов телефонов, банкоматов и касс самообслуживания. «Устойчивость к стеклу является важным открытием, учитывая, что устройства с сенсорным экраном <...> не подлежат регулярной очистке и поэтому представляют риск передачи SARS-CoV-2», — отметили ученые.

Исследователи призвали регулярно дезинфицировать свои смартфоны для профилактики коронавирусной инфекции.

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