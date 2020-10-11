Омбудсмен Карабаха назвал число погибших и раненых с начала боев

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За две недели противостояния в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, еще 102 человека ранены. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека непризнанной республики Артак Бегларян, передает портал news.am.

«Более половины погибших старше 50 лет, из 25 погибших девять — женщины, один девятилетний ребенок. Среди раненых также есть дети, много женщин и пожилых людей», — уточнил он.

Бегларян также опубликовал на Facebook промежуточный отчет, согласно которому с 27 сентября по 9 октября были убиты 20 мирных жителей, из которых 12 мужчин и восемь женщин. При этом 12 человек были убиты в своих домах, один — на рабочем месте, еще семь — в общественных местах. Также за этот период был ранен 101 человек, серьезные ранения получили 68 мужчин и 13 женщин.

Таким образом, за выходные, 10 и 11 октября, число жертв увеличилось на пять человек, число пострадавших — на одного человека.