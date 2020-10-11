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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Омбудсмен Карабаха назвал число погибших и раненых с начала боев

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

За две недели противостояния в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, еще 102 человека ранены. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека непризнанной республики Артак Бегларян, передает портал news.am.

«Более половины погибших старше 50 лет, из 25 погибших девять — женщины, один девятилетний ребенок. Среди раненых также есть дети, много женщин и пожилых людей», — уточнил он.

Бегларян также опубликовал на Facebook промежуточный отчет, согласно которому с 27 сентября по 9 октября были убиты 20 мирных жителей, из которых 12 мужчин и восемь женщин. При этом 12 человек были убиты в своих домах, один — на рабочем месте, еще семь — в общественных местах. Также за этот период был ранен 101 человек,  серьезные ранения получили 68 мужчин и 13 женщин.

Таким образом, за выходные, 10 и 11 октября, число жертв увеличилось на пять человек, число пострадавших — на одного человека.

Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка при обстреле
Политика
Артак Бегларян

В первый день эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, 27 сентября, Бегларян сообщал о первых жертвах. По его словам, в результате обстрела со стороны Азербайджана погибли женщина и ребенок, еще двое пострадали.

Генеральная прокуратура Азербайджана ранее 11 октября сообщила о гибели семи и ранении 30 человек в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны Армении.

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Боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились в конце сентября, причем обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Каждая страна понесла потери, в том числе в личном составе вооруженных сил.

Президенты России, Франции и США в совместном заявлении призвали лидеров двух стран немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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