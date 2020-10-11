В Баку сообщили о росте числа погибших при обстреле города Гянджа

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В результате ракетного обстрела в городе Гянджа в Азербайджане погибли более семи мирных жителей, а также более 30 человек ранены. Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о пяти погибших.

«Армения прикрывается гуманитарным перемирием, чтобы нападать на мирных азербайджанцев», — заявил он.

Кроме того, политик отметил, что среди раненных есть дети.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия Азербайджана предприняла атаку в деревне Караханбейли в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Она добавила, что армия обороны Нагорного Карабаха сделала все необходимое для пресечения атаки противника.