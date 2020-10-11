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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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В Баку сообщили о росте числа погибших при обстреле города Гянджа

Фото:Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

В результате ракетного обстрела в городе Гянджа в Азербайджане погибли более семи мирных жителей, а также более 30 человек ранены. Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о пяти погибших.

«Армения прикрывается гуманитарным перемирием, чтобы нападать на мирных азербайджанцев», — заявил он.

Кроме того, политик отметил, что среди раненных есть дети.

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Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия Азербайджана предприняла атаку в деревне Караханбейли в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Она добавила, что армия обороны Нагорного Карабаха сделала все необходимое для пресечения атаки противника.

В Москве 9 октября прошли трехсторонние переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Стороны нагорнокарабахского конфликта договорились об обмене военнопленными и телами погибших во время вооруженных действий.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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