Умерла пострадавшая при взрывах на складе боеприпасов под Рязанью женщина

Последствия взрывов на военном складе в Рязанской области (Фото: МЧС России)

Мария Ломакина, пострадавшая при взрывах на военном складе в Рязанской области, скончалась в больнице. Об этом на своей странице в Facebook рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Врачами была проведена интенсивная терапия, были предприняты все возможные меры, однако спасти ее не удалось. Мы обязательно окажем всю посильную помощь семье погибшей», — написал губернатор.

Пожар на складе боеприпасов произошел 7 октября в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района. Его удалось потушить лишь 9 октября. Как сообщили в Западном военном округе, причиной могло стать возгорание травы.

Глава МЧС Евгений Зиничев, который прибыл на место происшествия, рассказал, что в результате происшествия были госпитализированы 16 человек. Более 2,3 тыс. местных жителей были эвакуированы. Власти Рязанской области объявили режим ЧС, который был снят 9 октября.