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Пандемия коронавируса ,  
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Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила врач-эндокринолога, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, причиной такому странному симптому может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами», — пояснила Павлова.

Врач отметила, что пациенты с ознобом часто принимают его за повторное заболевание COVID-19, однако тесты показывают отсутствие вируса. Поэтому ученые пришли к выводу о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции.

В Минздраве назвали атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По словам Павловой, сейчас невозможно сказать, является ли этот симптом временным или постоянным, так как врачи еще очень мало знают о коронавирусе. Соответственно, не существует и официальных клинических рекомендаций для устранения озноба.

Эндокринолог посоветовала при появлении подобного симптома согреваться теплым чаем или теплой водой с ягодами — черной смородиной, малиной. При этом не следует злоупотреблять алкоголем.

Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
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Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Ранее в июне в российском Минздраве сообщили, что у пожилых людей COVID-19 может сопровождаться атипичными симптомами — бредом, тахикардией и снижением артериального давления.

При этом обычных проявлений заболевания — одышки, кашля или лихорадки — может и не быть. Но это не свидетельствует, что болезнь протекает в легкой форме.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, симптомы, врач
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