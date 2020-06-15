Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила врач-эндокринолога, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, причиной такому странному симптому может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами», — пояснила Павлова.

Врач отметила, что пациенты с ознобом часто принимают его за повторное заболевание COVID-19, однако тесты показывают отсутствие вируса. Поэтому ученые пришли к выводу о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции.

По словам Павловой, сейчас невозможно сказать, является ли этот симптом временным или постоянным, так как врачи еще очень мало знают о коронавирусе. Соответственно, не существует и официальных клинических рекомендаций для устранения озноба.