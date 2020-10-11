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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Нагорном Карабахе допустили просьбу к Армении о признании независимости

Фото:Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Нагорный Карабах может обратиться к Армении с просьбой признать независимость непризнанной республики, если в ближайшее время Азербайджан не сделает шагов для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, передает портал «Новости-Армения».

«Если в ближайшие один-два дня мы не увидим готовность Азербайджана к мирному решению вопроса, то я обращусь в первую очередь к властям Армении [с предложением] признать независимость Арцаха (историческое название Нагорного Карабаха. — РБК), к международным организациям и всем странам», — заявил Арутюнян.

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При этом он отметил, что это поможет понять, какие страны уважают права человека и право наций на самоопределение, а какие содействуют терроризму.

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Политика
Фото:Reuters

«Поскольку те страны, которые содействуют Азербайджану, способствуют международному терроризму, нужно составить список, чтобы народ этих стран осознавал действия своих властей, которые должны будут ответить перед богом», — сказал президент.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в войне из-за Нагорного Карабаха участвует Турция. В Ереване утверждали, что Анкара посылает военных советников, авиацию, беспилотники и наемников для помощи Баку.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция готова поддержать Азербайджан и за столом переговоров, и на поле боя. Однако и Анкара, и Баку отрицают фактическое участие Турции в конфликте.

В интервью РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что роль Турции в текущем конфликте «исключительно позитивная», и отмечал, что страна должна играть еще большую роль в процессе урегулирования.

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Турция, как и Азербайджан, рассматривает действия Армении в Нагорном Карабахе как оккупацию территорий, изначально относящихся к Баку. В Ереване, в свою очередь, полагают, что действия Азербайджана и Турции направлены против армянского народа и преследуют цель — его уничтожение.

Эскалация конфликта из-за Нагорного Карабаха началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале боевых действий. Стороны наносят удары, известно о потерях в личном составе обеих армий. Сейчас в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, однако и в Ереване, и в Баку заявляют о его нарушении противником.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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