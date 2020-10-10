Лавров провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с министрами иностранных Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«Стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о договоренностях, достигнутых по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве.

Накануне в Москве впервые с начала обострения боевых действий в Нагорном Карабахе встретились главы МИД Азербайджана и Армении. Посредником в их беседе выступал Сергей Лавров.