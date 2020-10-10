Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
В Москве за сутки умерли 35 человек с коронавирусом Общество, 23:07 Лавров провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Политика, 23:00 В Степанакерте прогремели взрывы после объявления о прекращении огня Политика, 22:55 Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов Общество, 22:31 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 22:30 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 37 млн Общество, 22:19 Горбачев призвал провести «реальные» переговоры по Нагорному Карабаху Политика, 21:57 Тренер сборной Турции назвал Россию фаворитом группы в Лиге наций Спорт, 21:49 Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет Политика, 21:27 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 21:26 Чемпион России в составе ЦСКА договорился о переходе в «Арсенал» Спорт, 21:19 Адвокат Бабарико прокомментировал сообщения о его скором освобождении Политика, 21:15 Армения и Азербайджан оценили соблюдение режима прекращения огня Политика, 21:06 Московское «Динамо» второй раз в сезоне проиграло «Локомотиву» в КХЛ Спорт, 20:53
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Лавров провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с министрами иностранных Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«Стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о договоренностях, достигнутых по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве.

В Степанакерте прогремели взрывы после объявления о прекращении огня
Политика
Дом в Степанакерте, разрушенный в результате обстрелов

Накануне в Москве впервые с начала обострения боевых действий в Нагорном Карабахе встретились главы МИД Азербайджана и Армении. Посредником в их беседе выступал Сергей Лавров.

Переговоры продлились более десяти часов. По их итогам стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и телами погибших.

В субботу, 10 октября, стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По данным Минобороны Армении, армия Азербайджана предприняла атаку в деревне Караханбейли в Нагорном Карабахе. В свою очередь в военном ведомстве Азербайджана сообщили, что армянская армия предприняла попытку атаковать на двух направлениях, а под артиллерийский обстрел попали ряд азербайджанских населенных пунктов.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Сергей Лавров Армения Азербайджан МИД России
Материалы по теме
Армения и Азербайджан оценили соблюдение режима прекращения огня
Политика
Армения и Азербайджан поспорили о взятии города
Политика
Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter