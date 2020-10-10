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Общество ,  
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СК не нашел признаков отравления у госпитализированных под Псковом детей

Признаки отравления у детей, которым стало плохо во время торжественной линейки в школе в Великих Луках, отсутствуют. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов, передает ТАСС.

«На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — сказал Доброхотов.

По его словам, сейчас все дети выписаны из больницы с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции. Его поставили с учетом комплекса жалоб на момент госпитализации.

Также Доброхотов отметил, что следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и обследовали территорию школы на предмет источников, которые могли вызвать массовое недомогание учеников.

В Псковской области после линейки госпитализировали 13 школьников
Общество
Фото:pskov.ru

По его словам, предварительные результаты исследования атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений показали, что превышения содержания вредных химических веществ не обнаружено. Также следствие не нашло нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды.

Инцидент произошел 5 октября во время торжественной линейки по случаю присвоения школе № 7 в городе Великие Луки имени пограничника Антона Злобина. Во время этого мероприятия 13 ученикам из разных классов стало плохо, их госпитализировали.

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Директор школы Наталья Демиховская предположила, что состояние детей ухудшилось из-за теплового удара. В свою очередь начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая заявила, что обморок 13 учеников мог быть спровоцирован волнением от патриотических речей и музыки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом региональное отделение Роспотребнадзора не зафиксировало в школе никаких нарушений.

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