СК не нашел признаков отравления у госпитализированных под Псковом детей

Признаки отравления у детей, которым стало плохо во время торжественной линейки в школе в Великих Луках, отсутствуют. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов, передает ТАСС.

«На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — сказал Доброхотов.

По его словам, сейчас все дети выписаны из больницы с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции. Его поставили с учетом комплекса жалоб на момент госпитализации.

Также Доброхотов отметил, что следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и обследовали территорию школы на предмет источников, которые могли вызвать массовое недомогание учеников.