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СК завел дело после госпитализации школьников в Великих Луках

Фото:pskov.ru
Фото: pskov.ru

В Псковской области следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации учеников средней общеобразовательной школы № 7 в Великих Луках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальный срок наказания по данной статье — лишение свободы сроком до двух лет.

В Псковской области после линейки госпитализировали 13 школьников
Общество
Фото:pskov.ru

По предварительным данным, как сообщает СК, утром 5 октября во время торжественной линейки 13 детей из 6, 8 и 11-х классов общеобразовательной школы № 7 в городе Великие Луки госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие. В Великолукской детской городской больнице в качестве диагноза записали «отравление неустановленным веществом под вопросом».

Следователи после опроса школьников, их родителей, руководства школы не выявили данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших.

«Результаты медицинского обследования школьников свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии, лабораторные анализы в норме, данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в пробах воды и воздуха, взятых в образовательном учреждении, отклонений от нормы не выявили. Главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова сообщала, что анализы крови у поступивших к ним детей в норме.

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Школьникам из разных классов стало плохо во время торжественной линейки 5 октября по случаю присвоения учебному заведению имени пограничника Антона Злобина. Трое детей потеряли сознание. Директор школы Наталья Демиховская предположила, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.

Псковская область школьники уголовное дело новости
Материалы по теме
СК начал проверку после госпитализации 13 школьников в Великих Луках
Общество
Роспотребнадзор не нашел нарушений в школе после госпитализации учеников
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