СК завел дело после госпитализации школьников в Великих Луках

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В Псковской области следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации учеников средней общеобразовательной школы № 7 в Великих Луках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальный срок наказания по данной статье — лишение свободы сроком до двух лет.

По предварительным данным, как сообщает СК, утром 5 октября во время торжественной линейки 13 детей из 6, 8 и 11-х классов общеобразовательной школы № 7 в городе Великие Луки госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие. В Великолукской детской городской больнице в качестве диагноза записали «отравление неустановленным веществом под вопросом».

Следователи после опроса школьников, их родителей, руководства школы не выявили данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших.