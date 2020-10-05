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Общество ,  
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В Псковской области после линейки госпитализировали 13 школьников

На торжественной линейке дети начали падать в обмороки и жаловаться на плохое самочувствие. Директор школы объяснила произошедшее «тепловым ударом», по другой версии, у них пищевое отравление
Фото:pskov.ru
Фото: pskov.ru

В школе № 7 в городе Великие Луки (Псковская область) госпитализировали 13 школьников. Им стало плохо во время торжественной линейки, говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

Как пишет «Псковская лента новостей», торжественная линейка проводилась по случаю присвоения школе имени пограничника Антона Злобина. Он погиб во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году. По данным Mash, на линейке присутствовал военный караул, которые сделал залп в воздух. После этого дети начали падать.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», — приводятся в сообщении слова руководителя комитета образования Александра Седунова. Трое школьников потеряли сознание.

По данным властей, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести.

Директор средней общеобразовательной школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская, как передает «Псковская лента новостей», заявила, что причиной случившегося мог стать тепловой удар. «Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко. Скорее, тепловой (удар)», — сказала она. Как отмечает издание, сегодня в Великих Луках температура составляет от плюс 13 до 18 градусов.

«Состояние почти у всех детей удовлетворительное. Две девочки поступили в отделение реанимации в состоянии средней тяжести, но уже сейчас их состояние близко к удовлетворительному. Никакая симптоматика, беспокоящая их на момент поступления, не повторяется, — сообщила РБК главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова, не назвав диагноз. — Самочувствие детей было нарушено, головная боль беспокоила, слабость, они поступили в 12 часов, за четыре часа вынести вердикт я не могу».

В управлении образования Псковской области не смогли оперативно предоставить РБК комментарий.

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По другой версии, о которой пишет Mash, у детей заподозрили пищевое отравление.

Проверку в связи со случившимся проводит региональная прокуратура, говорится в сообщении ведомства: «Прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы № 7 города Великие Луки. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям образовательной организации».

Губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что школьников отправили в Великолукскую детскую городскую больницу. «Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!» — написал он.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Майя Бобенко
Великие Луки Псковская область школьники госпитализация
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