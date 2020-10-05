В Псковской области после линейки госпитализировали 13 школьников

На торжественной линейке дети начали падать в обмороки и жаловаться на плохое самочувствие. Директор школы объяснила произошедшее «тепловым ударом», по другой версии, у них пищевое отравление

Фото: pskov.ru

В школе № 7 в городе Великие Луки (Псковская область) госпитализировали 13 школьников. Им стало плохо во время торжественной линейки, говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

Как пишет «Псковская лента новостей», торжественная линейка проводилась по случаю присвоения школе имени пограничника Антона Злобина. Он погиб во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году. По данным Mash, на линейке присутствовал военный караул, которые сделал залп в воздух. После этого дети начали падать.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», — приводятся в сообщении слова руководителя комитета образования Александра Седунова. Трое школьников потеряли сознание.

По данным властей, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести.

Директор средней общеобразовательной школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская, как передает «Псковская лента новостей», заявила, что причиной случившегося мог стать тепловой удар. «Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко. Скорее, тепловой (удар)», — сказала она. Как отмечает издание, сегодня в Великих Луках температура составляет от плюс 13 до 18 градусов.