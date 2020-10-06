Роспотребнадзор не нашел нарушений в школе после госпитализации учеников

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Специалисты регионального Роспотребнадзора не выявили отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе города Великие Луки, где на линейке 13 ученикам стало плохо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ведомства.

«На сегодня пробы воды и воздуха, взятые в школе №7 в Великих Луках, соответствуют санитарным нормам», — сказали в управлении Роспотребнадзора.

Там добавили, что еще на анализ были взяты пробы почвы, их результаты пока неизвестны.

Как рассказала «Псковскому агентству информации» главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова, куда были госпитализированы школьники, уровень сахара в крови у детей оказался в норме, биохимический анализ крови тоже не показал патологических изменений. Она добавила, что наркотики в организме детей также не обнаружили.