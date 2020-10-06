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Роспотребнадзор не нашел нарушений в школе после госпитализации учеников

Фото:pskov.ru
Фото: pskov.ru

Специалисты регионального Роспотребнадзора не выявили отклонений от нормы в пробах воды и воздуха, взятых в школе города Великие Луки, где на линейке 13 ученикам стало плохо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ведомства.

«На сегодня пробы воды и воздуха, взятые в школе №7 в Великих Луках, соответствуют санитарным нормам», — сказали в управлении Роспотребнадзора.

СК начал проверку после госпитализации 13 школьников в Великих Луках
Общество
Торжественная линейка в школе №&nbsp;7

Там добавили, что еще на анализ были взяты пробы почвы, их результаты пока неизвестны.

Как рассказала «Псковскому агентству информации» главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова, куда были госпитализированы школьники, уровень сахара в крови у детей оказался в норме, биохимический анализ крови тоже не показал патологических изменений. Она добавила, что наркотики в организме детей также не обнаружили.

По решению губернатора региона Михаила Ведерникова в связи с произошедшим создана комиссия.

Накануне стало известно, что 13 ученикам школы №7 в городе Великие Луки стало плохо во время торжественной линейки. Несколько детей пожаловались на плохое самочувствие, после чего начали падать в обмороки во время торжественного мероприятия, их госпитализировали. Директор средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская предположила, что причиной случившегося мог стать тепловой удар. Еще один учащийся школы обратился за медпомощью вечером.

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По факту произошедшего в образовательном учреждении СК начал доследственную проверку.

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