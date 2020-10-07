Чиновница связала обморок 13 детей с волнением от патриотических песен

Татьяна Лозницкая (Фото: vlukigorod / VK)

Обморок 13 учеников в российской школе в Псковской области мог быть спровоцирован волнением от патриотических речей и музыки. Об этом заявила начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие», — пояснила она.

«При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно», — рассказала он. Это могло спровоцировать рядом стоящих детей более внимательно отнестись к своему состоянию.

Чиновница также отметила, что у школьников есть возрастные и физиологические особенности, которые могли бы стать причиной потери сознания.