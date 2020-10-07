Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Теннисистка Кенин вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 17:30 Kia назвала дату старта российских продаж нового Mohave Авто, 17:29 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 17:25 Россияне поблагодарили Дерипаску за свое освобождение из плена в Гвинее Общество, 17:19 Глава МЧС вылетел на место пожара в Рязанскую область Общество, 17:18 Главврач больницы в Коммунарке объяснил очереди из скорых Общество, 17:16 Чубайс заразился коронавирусом Политика, 17:05 СК обыскал офис оператора московских электричек по делу о хищении Общество, 17:04 Чиновница связала обморок 13 детей с волнением от патриотических песен Общество, 16:58 В базе российского МВД появились данные о розыске Светланы Тихановской Политика, 16:58 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 16:56 ФРГ поддержит санкции при отказе России прояснить ситуацию с Навальным Политика, 16:53 Евсеев объяснил отставку с поста главного тренера «Уфы» уходом «химии» Спорт, 16:49 «Открыли новую эру». Ученые пояснили, за что дали Нобелевку по химии Технологии и медиа, 16:45
Общество ,  
0 

Чиновница связала обморок 13 детей с волнением от патриотических песен

Татьяна Лозницкая
Татьяна Лозницкая (Фото: vlukigorod / VK)

Обморок 13 учеников в российской школе в Псковской области мог быть спровоцирован волнением от патриотических речей и музыки. Об этом заявила начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие», — пояснила она.

СК завел дело после госпитализации школьников в Великих Луках
Общество
Фото:pskov.ru

«При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно», — рассказала он. Это могло спровоцировать рядом стоящих детей более внимательно отнестись к своему состоянию.

Чиновница также отметила, что у школьников есть возрастные и физиологические особенности, которые могли бы стать причиной потери сознания.

Роспотребнадзор не нашел нарушений в школе после госпитализации учеников
Общество
Фото:pskov.ru

Лозницкая подчеркнула, что власти города отныне будут внимательнее подходить к организации торжественных линеек, чтобы состоянию детей ничто не угрожало.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Ранее, 5 октября, в Псковской области 13 ученикам из разных классов стало плохо во время торжественной линейки по случаю присвоения школе №7 в городе Великие Луки имени пограничника Антона Злобина. Директор школы Наталья Демиховская сделала предположение, что состояние детей ухудшилось из-за теплового удара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом специалисты регионального отделения Роспотребнадзора не зафиксировали в школе никаких нарушений.

чиновник обморок школа дети
Материалы по теме
СК завел дело после госпитализации школьников в Великих Луках
Общество
Роспотребнадзор не нашел нарушений в школе после госпитализации учеников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter