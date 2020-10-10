Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook заявила, что подразделения армии обороны Арцаха (Нагорный Карабах. — РБК) пресекают все нападения противника, принося значительные потери в живой силе и в арсенале беспилотных летательных аппаратов. При этом она отметила, что после объявления перемирия с 10 октября между Баку и Ереваном, Азербайджан усилил применение беспилотников в южном направлении. По мнению министерства, так противник пытается изменить ситуацию в свою пользу до прекращения огня.

9 октября по итогам переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, а также объявили о готовности преступить к переговорам для мирного урегулирования конфликта. Заседание глав МИД Армении, Азербайджана и России длилось 11 часов.

Ранее лидеры стран-сопредседателей «минской группы» ОБСЕ России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макроном и Дональд Трамп призывали конфликтующие стороны прекратить боевые действия и решить вопрос мирным способом.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. Государства также регулярно сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.