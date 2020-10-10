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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Video

Бои на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе продолжались всю ночь. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

«С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что результате наступательной операции были убиты множество военнослужащих Армении. Кроме того, азербайджанская армия уничтожила 13 танков, четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», шесть гаубиц Д-20 и Д-30, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», две зенитные установки M55 «Застава», а также две радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве продлилась 11 часов
Политика
Фото:МИД РФ / ТАСС

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook заявила, что подразделения армии обороны Арцаха (Нагорный Карабах. — РБК) пресекают все нападения противника, принося значительные потери в живой силе и в арсенале беспилотных летательных аппаратов. При этом она отметила, что после объявления перемирия с 10 октября между Баку и Ереваном, Азербайджан усилил применение беспилотников в южном направлении. По мнению министерства, так противник пытается изменить ситуацию в свою пользу до прекращения огня.

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:МИД РФ / ТАСС

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9 октября по итогам переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, а также объявили о готовности преступить к переговорам для мирного урегулирования конфликта. Заседание глав МИД Армении, Азербайджана и России длилось 11 часов.

Ранее лидеры стран-сопредседателей «минской группы» ОБСЕ России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макроном и Дональд Трамп призывали конфликтующие стороны прекратить боевые действия и решить вопрос мирным способом.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. Государства также регулярно сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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