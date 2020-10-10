Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе продолжались всю ночь. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.
«С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что результате наступательной операции были убиты множество военнослужащих Армении. Кроме того, азербайджанская армия уничтожила 13 танков, четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», шесть гаубиц Д-20 и Д-30, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», две зенитные установки M55 «Застава», а также две радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.