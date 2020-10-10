Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
«Аэрофлот» потребовал опровергнуть слова о смерти животных в самолетах Общество, 09:21 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 08:50 В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару Общество, 08:17 Глава центра Гамалеи назвал причину отказа от ношения масок Общество, 08:07 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 07:44 «Майами» сократил счет в серии против «Лейкерс» в финале НБА Спорт, 07:26 «Роскосмос» сообщил о переносе на 2021 год двух космических пусков Технологии и медиа, 07:05 Под Калининградом нашли около 300 мешков с человеческими костями Общество, 06:46 Трамп заявил о готовности стать донором плазмы крови для больных COVID-19 Политика, 06:07 В Хабаровске началась очередная субботняя акция в защиту Фургала Политика, 06:02 Ада Лавлейс: первый «программист» из докомпьютерных времен Совместный проект, 06:00 «Сделай сам»: как желание сэкономить превратилось в главный тренд года РБК Стиль и Яндекс Дзен, 05:36 Власти Британии назвали пабы и рестораны очагами распространения COVID Общество, 05:10 Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций Политика, 04:44
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» потребовал опровергнуть слова о смерти животных в самолетах

Аэрофлот AFLT ₽60,26 -3,92% Купить

Компания «Аэрофлот» потребовала от блогера и владельца погибших при перевозке котов Максима Чумаченко опровергнуть заявление о регулярной смерти животных в самолетах авиаперевозчика. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на письмо авиакомпании.

Ранее Чумаченко принял участие в видеоконференции с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым об ответственном отношении к животным. Блогер заявил, что к нему поступают десятки сообщений о том, что во время перевозки «Аэрофлотом» питомцы умирают. По его словам, с 2019 года по вине компании умирают 100 животных каждый месяц. Позднее с сайта политической организации были удалены слова Чумаченко, однако они остались в кэше.

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже
Общество

В направленном письме «Аэрофлот» заявил, что блогер без наличия доказательств публично заявил недостоверную информацию, которая порочит репутацию компании.

«Случаи ненадлежащего оказания услуг перевозки, а тем более гибели животных, носят единичный характер», — подчеркнул авиаперевозчик.

«Аэрофлот» предложил пересмотреть правила о животных после гибели кошек
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» и обратился за комментарием к Чумаченко.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В январе этого года Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. В результате перевозки два его кота получили серьезные травмы при транспортировке и погибли, у третьей кошки ветеринар диагностировал обморожение. Тогда «Аэрофлот» пообещал приложить все усилия для привлечения виновных к ответственности, а также добиться пересмотра правил транспортировки переносок в животными в России. В МВД возбудить уголовное дело по факту случившегося отказались.

«Аэрофлот» новости
Материалы по теме
«Аэрофлот» ограничил перевозку животных
Бизнес
Владелец заявил об отказе МВД возбуждать дело после смерти котов в багаже
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter