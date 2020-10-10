«Аэрофлот» потребовал опровергнуть слова о смерти животных в самолетах

Компания «Аэрофлот» потребовала от блогера и владельца погибших при перевозке котов Максима Чумаченко опровергнуть заявление о регулярной смерти животных в самолетах авиаперевозчика. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на письмо авиакомпании.

Ранее Чумаченко принял участие в видеоконференции с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым об ответственном отношении к животным. Блогер заявил, что к нему поступают десятки сообщений о том, что во время перевозки «Аэрофлотом» питомцы умирают. По его словам, с 2019 года по вине компании умирают 100 животных каждый месяц. Позднее с сайта политической организации были удалены слова Чумаченко, однако они остались в кэше.

В направленном письме «Аэрофлот» заявил, что блогер без наличия доказательств публично заявил недостоверную информацию, которая порочит репутацию компании.

«Случаи ненадлежащего оказания услуг перевозки, а тем более гибели животных, носят единичный характер», — подчеркнул авиаперевозчик.