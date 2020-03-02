Владелец заявил об отказе МВД возбуждать дело после смерти котов в багаже

Бокс, летевший на рейсе "Аэрофлота" (Фото: animal.transport.world / Facebook)

Владелец двух погибших на рейсе «Аэрофлота» котов Максим Чумаченко рассказал РБК о том, что полицейские Управления на транспорте МВД России по ЦФУ отказались возбуждать дело из-за гибели животных.



По его словам, в полиции ему сообщили, что боксы получили незначительные повреждения из-за ветра. Чумаченко отметил, что полицейский, который занимается случившимся, утверждает, что не мог с ним связаться. «Хотя в отказном материале мои контакты указаны правильно, а он не звонил мне вообще. Все материалы по гибели к делу не приобщены», — заявил Чумаченко.