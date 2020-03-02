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Владелец заявил об отказе МВД возбуждать дело после смерти котов в багаже

Бокс, летевший на рейсе "Аэрофлота" (Фото: animal.transport.world / Facebook)

Владелец двух погибших на рейсе «Аэрофлота» котов Максим Чумаченко рассказал РБК о том, что полицейские Управления на транспорте МВД России по ЦФУ отказались возбуждать дело из-за гибели животных.

По его словам, в полиции ему сообщили, что боксы получили незначительные повреждения из-за ветра. Чумаченко отметил, что полицейский, который занимается случившимся, утверждает, что не мог с ним связаться. «Хотя в отказном материале мои контакты указаны правильно, а он не звонил мне вообще. Все материалы по гибели к делу не приобщены», — заявил Чумаченко.

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В данный момент Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных.

В пресс-службе УТ МВД России по ЦФУ на звонки РБК не ответили.

В январе  пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что оба его кота погибли во время транспортировки в аэропорту. После этого в Шереметьево начали служебное расследование, а авиакомпания пообещала пересмотреть правила транспортировки переносок с животными. 

Теги: новости РБК, аэропорт, «Шереметьево», полиция
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