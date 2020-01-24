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Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

Аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование по факту обращения пассажира по поводу багажа, в котором перевозились клетки с домашними животными. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание», — говорится в сообщении.

Оператор «Шереметьево Хэндлинг», который производил наземное обслуживание, готов детально разобраться в ситуации, указывается в сообщении.

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Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли. У третьей кошки, летевшей в Болгарию без выдачи в Москве, диагностировали обморожение.

В «Аэрофлоте», комментируя ситуацию, пообещали приложить усилия для привлечения к ответственности виновных грузчиков. Кроме того, авиакомпания заявила о планах добиться пересмотра правил транспортировки переносок с животными в российских аэропортах. Шереметьево эту инициативу поддержало.

Теги: Шереметьево, «Аэрофлот», животные
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