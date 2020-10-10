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Под Калининградом нашли около 300 мешков с человеческими костями

Около 300 мешков, предположительно, с человеческими останками, были обнаружены в форте № 1 «Штайн» в пригороде Калининграда. По данному факту местные следователи начали доследственную проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По данным следствия, мешки с останками обнаружил новый собственник 8 октября при обследовании помещений.

Мешки были доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, которая с 2013 года на местных строительных объектах занималась археологическими изысканиями.

В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать им надлежащую правовую оценку.

По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, обнаруженные костные останки, предположительно, могут относиться к периоду Первой мировой войны и ранее.

СК начал проверку после обнаружения человеческих костей в центре Мосвы
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Форт № 1 «Штайн» является одним из 12 основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кенигсберга». Он возводился в период с 1872 по 1892 годы. Изначально назывался «Лаут» по названию близлежащего населенного пункта (ныне — поселок Большое Исаково. — РБК). Однако в 1894 году форт переименовали в честь прусского политического деятеля барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна.

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