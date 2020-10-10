Под Калининградом нашли около 300 мешков с человеческими костями

Около 300 мешков, предположительно, с человеческими останками, были обнаружены в форте № 1 «Штайн» в пригороде Калининграда. По данному факту местные следователи начали доследственную проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По данным следствия, мешки с останками обнаружил новый собственник 8 октября при обследовании помещений.

Мешки были доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, которая с 2013 года на местных строительных объектах занималась археологическими изысканиями.

В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать им надлежащую правовую оценку.

По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, обнаруженные костные останки, предположительно, могут относиться к периоду Первой мировой войны и ранее.