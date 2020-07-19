В Волгограде нашли расчлененные останки мужчины

Фото: СК РФ

В субботу, 18 июля, на пустыре в Кировском районе Волгограда были обнаружены расчлененные останки мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Останки нашли местные жители. По предварительным данным, погибшего убили, расчленили, упаковали в полиэтиленовые пакеты и оставили на пустыре недалеко от берега Волги.

Следователям удалось установить, что погибший — житель Саратова 1987 года рождения, которого ранее судили за разбой. Четыре года назад его родственники обратились в полицию, так как мужчина исчез. С тех пор о его местонахождении не было ничего известно.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство) и сейчас устанавливает обстоятельства преступления.