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В Волгограде нашли расчлененные останки мужчины

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В субботу, 18 июля, на пустыре в Кировском районе Волгограда были обнаружены расчлененные останки мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Останки нашли местные жители. По предварительным данным, погибшего убили, расчленили, упаковали в полиэтиленовые пакеты и оставили на пустыре недалеко от берега Волги.

Следователям удалось установить, что погибший — житель Саратова 1987 года рождения, которого ранее судили за разбой. Четыре года назад его родственники обратились в полицию, так как мужчина исчез. С тех пор о его местонахождении не было ничего известно.

СК возбудил дело после обнаружения в Подмосковье тела женщины в чемодане
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Фото: Олег Яковлев / РБК

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство) и сейчас устанавливает обстоятельства преступления.

Ранее в управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что в лесопосадке около станции Радонеж недалеко от Сергиева Посада грибники нашли чемодан с телом пожилой женщины. СК завел уголовное дело по статье «Убийство».

Теги: Волгоград, СК, убийство
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