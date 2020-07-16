В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет по Московской области начал проверку после обнаружения грибниками человеческих останков в районе подмосковного Домодедово, это уже вторые человеческие останки, обнаруженные в Московской области, — 12 июля рядом со Ступино был найден человеческий череп. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

«15 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе, грибниками были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы СК, в данный момент следователи пытаются установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

«Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняют в пресс-службе.

12 июля рядом со Ступино грибники в поле обнаружили человеческий череп, об этом также сообщается на сайте подмосковного СК. По этому поводу начата доследственная проверка.