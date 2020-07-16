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В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет по Московской области начал проверку после обнаружения грибниками человеческих останков в районе подмосковного Домодедово, это уже вторые человеческие останки, обнаруженные в Московской области, — 12 июля рядом со Ступино был найден человеческий череп. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

«15 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе, грибниками были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы СК, в данный момент следователи пытаются установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

«Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняют в пресс-службе.

12 июля рядом со Ступино грибники в поле обнаружили человеческий череп, об этом также сообщается на сайте подмосковного СК. По этому поводу начата доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы», — указано в сообщении.

21 апреля полицейские задержали мужчину, проживавшего в селе Северное Новосибирской области, после обнаружения двух человеческих скелетов у него в подвале, а также нескольких частей тел у него во дворе. Управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также, по данным следствия, мужчина ранее был приговорен к 15 годам за убийство сестры.

Теги: Следственный комитет, проверка, останки, Московская область, новости
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