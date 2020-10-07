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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили применение в России метода лечения Трампа от COVID-19

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Стратегия лечения COVID-19 в России не будет зависеть от методики, которую применяют для лечения президента США Дональда Трампа, рассказал РБК заведующий лаборатории, доктор наук, профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Так он прокомментировал информацию о том, что для лечения Трампа от коронавируса использовалась доза экспериментального коктейля из антител.

«В России есть свой научный потенциал и препаратов, и умов, поэтому нам это не нужно», — сказал Костинов. По его словам, в России есть свои рекомендации лечения от коронавируса, которые обновляются каждый месяц с учетом новых данных, полученных учеными.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что не стоит идеализировать американских врачей.

«У нас тоже есть методики лечения. Все зависит от той стадии, на которой находится пациент. Мы давно говорим о персонализированной медицине: схемы схемами, но нужно учитывать и заболевания хронические, и состояние здоровья того человека, которого мы лечим», — заметил он.

Зверев добавил, что для некоторых людей препараты могут подойти, а для других — противопоказаны.

Как сообщал Bloomberg, производством экспериментального коктейля, использовавшегося для лечения Трампа, занимается Regeneron Pharmaceuticals Inc. Президенту предоставили одну большую дозу препарата по запросу его врачей, поскольку он находится в зоне риска, указывало агентство.

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Трамп пообещал вскоре вернуться к участию в предвыборной гонке
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Дональд Трамп

О заражении Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. На время лечения президент приостановил свою предвыборную кампанию, а мероприятия с его участием перевели в дистанционный формат. Уже 6 октября Трампа выписали из госпиталя, но, как сообщал его лечащий врач, ему продолжат оказывать медицинскую помощь на дому. Накануне президент сообщил, что чувствует себя отлично.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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