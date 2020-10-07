Врачи оценили применение в России метода лечения Трампа от COVID-19

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Стратегия лечения COVID-19 в России не будет зависеть от методики, которую применяют для лечения президента США Дональда Трампа, рассказал РБК заведующий лаборатории, доктор наук, профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Так он прокомментировал информацию о том, что для лечения Трампа от коронавируса использовалась доза экспериментального коктейля из антител.

«В России есть свой научный потенциал и препаратов, и умов, поэтому нам это не нужно», — сказал Костинов. По его словам, в России есть свои рекомендации лечения от коронавируса, которые обновляются каждый месяц с учетом новых данных, полученных учеными.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что не стоит идеализировать американских врачей.

«У нас тоже есть методики лечения. Все зависит от той стадии, на которой находится пациент. Мы давно говорим о персонализированной медицине: схемы схемами, но нужно учитывать и заболевания хронические, и состояние здоровья того человека, которого мы лечим», — заметил он.