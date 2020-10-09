КНР приостановила рейс «Аэрофлота» в Шанхай из-за COVID-19 у пассажиров

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Главное управление гражданской авиации Китая на неделю приостановило рейс «Аэрофлота» SU208 в Шанхай после выявления коронавируса у восьми пассажиров. Об этом сообщает китайское издание Sina, а также Sohu со ссылкой на управление гражданской авиации.

Согласно правилам местного регулятора, если число пассажиров, у которых после въезда в Китай тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат, достигнет пяти, то ведомство ограничивает авиасообщение на маршруте на одну неделю. 2 октября на рейсе из Москвы тест показал положительный результат у восьми пассажиров. Запрет вступит в силу с 19 октября.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

В июле Китай приостановил рейсы из Москвы в Пекин из-за обнаружения коронавируса более чем у пяти пассажиров.