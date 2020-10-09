Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения закрывать ночные клубы Общество, 22:51 КНР приостановила рейс «Аэрофлота» в Шанхай из-за COVID-19 у пассажиров Общество, 22:43 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 22:41 Руководство «Траста» и А1 прокомментировали арест Михаила Хабарова Общество, 22:12 СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Ротенберга Спорт, 22:02 Bloomberg узнал о планах YouTube запустить торговлю товарами с видео Технологии и медиа, 22:00 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 21:59 Юристы поспорили с мэрией Москвы о понимании закона о персональных данных Общество, 21:38 Минтруд заявил о проработке увеличения выплат работающим пенсионерам Общество, 21:33 Лучший вратарь Европы по числу побед в НХЛ перешел в команду Овечкина Спорт, 21:31 Клубам и барам в Москве предложили учет посетителей из-за пандемии Бизнес, 21:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 октября Общество, 21:21 Дорога зовет: три идеи быстрого путешествия РБК и TAG Heuer, 21:20 Дуров обвинил Apple в нежелании брать ответственность за свои правила Технологии и медиа, 21:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

КНР приостановила рейс «Аэрофлота» в Шанхай из-за COVID-19 у пассажиров

Аэрофлот AFLT ₽60,02 -4,3% Купить
Фото:Алекс Павлевский / EPA / ТАСС
Фото: Алекс Павлевский / EPA / ТАСС

Главное управление гражданской авиации Китая на неделю приостановило рейс «Аэрофлота» SU208 в Шанхай после выявления коронавируса у восьми пассажиров. Об этом сообщает китайское издание Sina, а также Sohu со ссылкой на управление гражданской авиации.

Согласно правилам местного регулятора, если число пассажиров, у которых после въезда в Китай тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат, достигнет пяти, то ведомство ограничивает авиасообщение на маршруте на одну неделю. 2 октября на рейсе из Москвы тест показал положительный результат у восьми пассажиров. Запрет вступит в силу с 19 октября.

Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной
Общество

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

В июле Китай приостановил рейсы из Москвы в Пекин из-за обнаружения коронавируса более чем у пяти пассажиров.

Ограничение авиасообщения с Китаем было установлено 1 февраля. Выполнять рейсы между странами разрешили только «Аэрофлоту» и четырем китайским авикомпаниям. В марте были разрешены только рейсы из Москвы в Пекин и обратно. В августе возобновились рейсы Москва — Шанхай.

В сентябре вновь начало расти количество инфицированных коронавирусом в России. Однако власти, в частности Минтранс и оперативный штаб, заявляли, что закрытие границ пока не обсуждалось.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Китай «Аэрофлот»
Материалы по теме
Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной
Общество
Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter